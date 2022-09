A casi un mes del nacimiento, Mario Cimarro, actor de ‘Pasión de Gavilanes’ comparte las primeras fotos de su hija, Briana.

En una tierna producción de fotos donde lo acompaña, por supuesto, la feliz madre, su pareja Bronislava Gregušová.

Como ha compartido cada paso de esta feliz etapa en su vida personal, el actor cubano de 51 años compartió el bello momento en sus redes sociales.

“En tu primer mes hablaremos de tu nombre.. Briana.. tiene facilidad de hacer amistades debido a su gran simpatía. Es inquieta, entusiasta, curiosa y observadora.

Su fortaleza interior, la perseverancia para conseguir objetivos, la constancia, la voluntad y la seguridad en sí misma la definen como virtuosa, fuerte y noble.

Tiene una imagen sofisticada, pero alegre. Y con una alegría infinita tu papá y mamá celebramos tu primer mes de cumpleaños! …

Por cierto , no me hagas caso cuando te habló ininteligiblemente y en confusos sonidos casi siempre acompañado de una gran sonrisa , lo importante es que me doy cuenta rápido y te comienzo ha hablar normalmente!”, escribió Cimarro acompañando dos fotos con su hija en brazos.