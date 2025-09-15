Las actividades patrias reunieron a un millón de estudiantes en Costa Rica, quienes llenaron las calles de todo el territorio nacional con color, folclore y un palpable orgullo de ser costarricense.

En el desfile de San Pedro, uno de los epicentros de la celebración, participaron 16 instituciones públicas y 10 centros privados, cuyos estudiantes desfilaron con trajes típicos y una energía contagiosa que hizo bailar a los espectadores.

El Liceo José Joaquín Vargas Calvo se robó la atención con su presentación musical, mientras que familias completas demostraron que esta festividad trasciende generaciones y une al país en torno a su identidad.