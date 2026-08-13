Actividad criminal en San Rafael Debajo de Desamparados obligó a suspender actividades patrias

La comunidad de San Rafael Abajo de Desamparados decidió suspender sus actividades, incluso las patrias de septiembre, debido a una ola de violencia.

El asesinato de un hombre, en lo que parecía una represalia, fue el detonante que obligó a los vecinos a tomar medidas extremas ante la inseguridad.

Como principal petición, los pobladores solicitan a las autoridades la instalación de una delegación policial en la zona para frenar la criminalidad.

Al respecto, Raúl Rivera, director de Fuerza Pública señaló que “Ellos se encargan labores de inteligencia, recopilar información y con eso alimentan a las diversas unidades de la FP para poder hacer un trabajo científico y atender prioritariamente las zonas donde se está cometiendo delitos en este momento”.