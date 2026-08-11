Activan alerta para buscar turista perdido en el Cerro Chirripó

Un turista nacional permanece extraviado en el Parque Nacional Chirripó luego de separarse de su grupo durante el trayecto entre Base Crestones y el Cerro Chirripó.

¿Qué fue lo que pasó?

La alerta ingresó la tarde del lunes 10 de agosto, cuando los acompañantes informaron que el hombre se adelantó en el camino y posteriormente perdieron contacto con él.

El personal del SINAC-MINAE activó los protocolos de búsqueda y realizó las primeras labores de rastreo. Desde la noche del lunes, el operativo se reforzó mediante el Sistema de Comando de Incidentes (SCI).

Fuerte operativo de búsqueda

Desde las primeras horas de este martes, 15 brigadistas permanecen en la zona, con apoyo de cuatro personas encargadas de labores logísticas y de coordinación.

Los equipos concentran el rastreo en cuatro rutas prioritarias:

Ventisqueros – Lago San Juan , por el sector de La Montura.

, por el sector de La Montura. Cerro Pirámide , utilizado como punto estratégico de observación.

, utilizado como punto estratégico de observación. Las Morrenas , último sitio donde tuvieron contacto visual con el visitante.

, último sitio donde tuvieron contacto visual con el visitante. Herradura – Urán – Chirripó.

Cruz Roja y equipos especializados apoyan el operativo

En la búsqueda también participan personal de la Cruz Roja Costarricense, colaboradores y aliados del Consorcio Rural Comunitario Chirripó, la Asociación de Turismo Ena, la Asociación de Desarrollo Integral de Herradura y la Unidad Independiente de Búsqueda y Rescate Zona Sur.

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El dispositivo cuenta además con personal paramédico especializado en atención en montaña.