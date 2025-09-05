Habló Miguel el ‘Piojo’ Herrera, el técnico de la Selección de Costa Rica atendió a la prensa tras el empate de La Sele en Managua ante Nicaragua.

Una palabra fue la reina de la conferencia: Actitud. ¿Por qué? Pues Herrera la utilizó para varias de sus respuestas, tanto para hablar de Costa Rica como para explicar lo sucedido con Nicaragua.

¿Qué dijo el ‘Piojo’?

“No nos entregamos de la manera que teníamos que habernos entregado, cuando justo quedamos con un hombre de más teníamos un gol a favor y no manejamos el partido como teníamos que haberlo manejado”, destacó.

“Nos faltó tener más actitud para tener la pelota. Ellos redoblaron esfuerzos y se encontraron con una equivocación nuestra”, afirmó Herrera.

“El arbitraje me parece que no influye en el resultado, lo que influye es lo que dejamos de hacer nosotros, la actitud que demostramos cuando quedamos con un hombre de más y cuando íbamos ganando”.

Se encaró en la rueda de prensa

Algunos periodistas le consultaron al director técnico sobre el tema de la cancha sintética del Estadio Nacional de Managua. En principio el mexicano se lo tomó bien, pero al ser refutado tuvo cierto roce en la conferencia.