Un violento doble homicidio se registró la tarde de este lunes en Barrio Las Palmas, en Guápiles de Pococí, Limón, donde sicarios armados asesinaron a balazos a un hombre y una mujer dentro de una vivienda.

La alerta ingresó al sistema de emergencias a las 6:12 p.m., movilizando a unidades de la Cruz Roja y cuerpos policiales hasta la escena.

Víctimas fueron atacadas a corta distancia

De acuerdo con la información preliminar, los atacantes llegaron en un vehículo, descendieron armados e ingresaron directamente a la vivienda.

El hombre fue atacado en la cochera del inmueble, donde quedó sin signos de vida.

Mientras tanto, la mujer intentó refugiarse dentro del baño de la casa, pero los pistoleros ingresaron hasta ese sitio y también le dispararon en múltiples ocasiones.

Las autoridades indicaron que los disparos habrían sido realizados a muy corta distancia.

Niña de dos años sobrevivió a la balacera

En medio del ataque se encontraba una niña de apenas dos años junto a su madre.

Afortunadamente, tanto la menor como otra mujer adulta que estaba en la vivienda resultaron ilesas y fueron reportadas fuera de peligro por los cuerpos de rescate.

Sospechan de un caso de sicariato

Por la forma en que ocurrió el ataque, las autoridades manejan preliminarmente el caso como un aparente sicariato.

Testigos señalaron que los sujetos actuaron de manera directa y rápida antes de escapar del lugar.

Sicarios habrían quemado el vehículo usado en el crimen

Minutos después del doble homicidio, las autoridades recibieron el reporte de un vehículo en llamas en otro sector alejado de Guápiles.

La principal hipótesis es que se trata del automóvil utilizado por los sicarios para cometer el crimen y que posteriormente incendiaron para eliminar evidencia.

Las imágenes muestran el carro completamente consumido por el fuego varios kilómetros después del ataque.

OIJ trabaja para identificar a las víctimas

Agentes del Organismo de Investigación Judicial permanecen en la escena realizando las pesquisas correspondientes.

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De momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de las víctimas debido a lo reciente del hecho.