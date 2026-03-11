Acribillan a hombre frente a centro educativo en Cartago

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Un hombre de 34 años, identificado como González Flores, murió acribillado a 18 balazos frente a la Escuela Fernando Terán Vásquez en Concepción de Unión, Cartago.

El centro educativo, que también funciona como colegio nocturno, fue el escenario de un ataque que, según las autoridades, estaría vinculado a disputas territoriales entre grupos ampliamente conocidos en la provincia.

El crimen ocurrió mientras la víctima transitaba por el lugar, lo que ha generado un profundo temor entre los vecinos de la comunidad. Con este homicidio, Cartago consolida su posición como una de las provincias más violentas del país, alcanzando las 21 muertes en lo que va del año.