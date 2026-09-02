Durante la balacera contra agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Delgado, alias “Míster Músculo” viajaba con una acompañante, la misma que se escucha en el video después de la fuerte colisión pidiendo ayuda.

¿Quién sería la acompañante?

Se trataría de su madre, quien resultó ilesa tras la balacera y el choque contra el predio de vehículos en el sector de Guápiles.

Escena

En el lugar incluso quedan vidrios y rastros de sangre debido a las personas que resultan heridas en la balacera.

¿Quién es Míster Músculo?

Un exoficial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se unió a la organización de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.