Aclaran cómo funcionaría la rotación de policías por el país

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

Las rotaciones de policías por todo el territorio nacional serán aplicadas en directores, subdirectores y funcionarios que se encuentren investigados por actos irregulares, según aclaró el ministro de Seguridad, Gerald Campos.

La aclaración surgió luego de las constantes críticas de los sindicatos policiales por el anuncio inicial dado a conocer por la presidenta Laura Fernández, que había generado confusión entre los efectivos.

“En un segundo momento, también se está hablando de traslados de compañeros que están siendo denunciados por actos de corrupción. Saben que tenemos una lucha frontal contra la corrupción y contra el crimen organizado”, precisó Campos.

En un inicio se informó que serían todos los efectivos policiales, pero el ministro precisó el alcance real de la medida que busca depurar la institución.