El Hospital Calderón Guardia implementa un plan piloto que busca agilizar la atención de pacientes que requieren prótesis dentales.

Esta iniciativa se desarrolla mediante un nuevo sistema tecnológico que ha permitido optimizar los procesos de entrega y asignación de citas.

Con esta modernización, la Caja Costarricense de Seguro Social espera reducir significativamente los tiempos de espera para este tipo de tratamientos, beneficiando a una mayor cantidad de usuarios que requieren estos dispositivos médicos.