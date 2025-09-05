En lo que va del 2025, la cantidad de personas fallecidas a causa de accidentes en carretera suman 391, según dio a conocer la Policía de Tránsito.

La autoridad también informó, que las lesiones en columna a causa de estos casos, genera 30 atenciones al mes.

Una de las principales causas, es el cansancio, exceso de velocidad y manejar en estado de ebriedad. Asimismo, la autoridad indicó que el 70% de los accidentes ocurren con motocicletes, por lo que piden mayor prevención al momento de manejar.