Los datos de atenciones de la Cruz Roja en 2025 revelan un preocupante panorama de violencia y accidentalidad, con marzo, abril y junio como los meses con mayor incidencia.

Las estadísticas oficiales registran 8,000 traslados críticos a centros médicos y 1,280 atenciones a personas que perdieron la vida en el lugar de los hechos, siendo las agresiones con arma blanca y de fuego las que lideran estas cifras con 477 víctimas.

Los accidentes de tránsito completan este sombrío escenario, donde los vuelcos representan 500 casos y las colisiones 373.