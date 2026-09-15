Accidente provoca vuelco de carro con al menos 5 personas involucradas

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Un accidente de tránsito provocó el vuelco de un carro con al menos cinco personas involucradas este martes 15 de septiembre.

El hecho ocurrió en el sector de San Isidro de Heredia, sobre la Ruta 32, en la vía pública.

Accidente ocurrió en la Ruta 32

Según el reporte de la emergencia, el incidente se registró a las 12:28 p. m., aproximadamente tres kilómetros después del peaje en dirección hacia Limón.

El vuelco generó movimiento de los equipos de atención en la zona para valorar a las personas involucradas en el accidente.

Hasta el momento, el reporte señala que al menos cinco personas estuvieron involucradas en el hecho.

La información disponible sobre el estado de los ocupantes se mantiene en desarrollo, por lo que se espera la actualización de las autoridades que atienden la emergencia.

Videos del incidente

Tránsito permanece denso en la zona

Además de la atención del accidente, la situación genera afectación en la circulación vehicular sobre la Ruta 32.

De acuerdo con el reporte inicial, el tránsito permanece denso en el sector donde ocurrió el vuelco.

Las autoridades mantienen la atención del incidente mientras se realizan las labores correspondientes en la vía.

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