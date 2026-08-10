Accidente de tránsito deja a 7 personas graves

Un accidente de tránsito ocurrido pasadas las 9:00 p. m. dejó a siete personas heridas de gravedad, luego de que dos vehículos livianos colisionaran y uno de ellos se incendiara.

El hecho movilizó a los cuerpos de emergencia, quienes atendieron a los pacientes en el lugar y coordinaron su traslado a centros médicos de la zona.

Siete personas resultaron heridas tras el accidente

Según la información preliminar, la colisión involucró a dos vehículos livianos. Tras el impacto, uno de los automóviles se incendió, lo que generó una emergencia de mayor magnitud.

Los equipos de atención atendieron a los siete pacientes en el sitio y determinaron su traslado para recibir atención médica.

Trasladan a los heridos a dos centros médicos

De los siete pacientes, tres fueron trasladados a la Clínica de Aguas Zarcas, mientras que otros cuatro ingresaron al Hospital de San Carlos.

Las autoridades mantienen la atención del caso y, de momento, se desconocen las causas que provocaron la colisión.

El accidente generó una importante movilización de los cuerpos de emergencia durante la noche.

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