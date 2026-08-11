Accidente de tránsito deja 4 heridos: una persona lucha por su vida

La tarde de este martes se reportó un fuerte accidente de tránsito en el sector de El Alto, en Guadalupe de Goicoechea, San José.

De acuerdo con información preliminar, un vehículo liviano colisionó contra un autobús cerca de las 2:00 p. m. El incidente dejó al menos cuatro personas heridas.

¿Cuál es el estado de los pacientes?

La Cruz Roja Costarricense informó que tres de los pacientes se encontraban estables y fueron trasladados a la Clínica Jiménez.

Una cuarta persona se reportó en condición crítica. Este paciente se trasladó por una unidad del Cuerpo de Bomberos para recibir atención médica especializada.

Autoridades investigan el accidente

El incidente generó una importante congestión vehicular en la zona, mientras las autoridades atendían la emergencia e investigaban las circunstancias en que ocurrió la colisión.

La emergencia fue atendida por una unidad básica y una unidad de soporte avanzado.

Gran congestionamiento vial

Según las aplicaciones de tránsito, en la zona se reporta gran cantidad de vehículos que tienen que desviarse.

El Centro de Coordinación Médica (C.C.M.) estuvo a cargo de A. Porras.

Esta noticia se encuentra en desarrollo.

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