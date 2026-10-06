Fatal error al volante acaba con la vida de una mujer

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Una mujer de apellido Vargas, de 32 años, murió tras un accidente de tránsito ocurrido pasadas las 5 p. m. de este lunes en Laurel de Corredores, Puntarenas.

Según la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima viajaba como acompañante en una motocicleta cuando ocurrió el choque.

Motocicleta chocó contra un automóvil

De acuerdo con la información preliminar, la conductora de la motocicleta, de apellido Carranza y 19 años, habría intentado realizar un falso adelantamiento.

Durante la maniobra, la motocicleta colisionó contra un automóvil. Producto del impacto, Vargas murió en el sitio.

La joven que conducía la motocicleta quedó herida y los cuerpos de emergencia la trasladaron a un centro médico para recibir atención.

OIJ investiga el accidente

Agentes del OIJ de Ciudad Neily asumieron la investigación para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente.

Además, las autoridades realizaron una prueba de alcoholemia al conductor del automóvil involucrado. El resultado fue negativo.

Mientras avanzan las diligencias, el cuerpo de Vargas fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias que provocaron la colisión.

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