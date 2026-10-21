Identifican a las víctimas del fatal accidente que colapsó Ruta 27

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a las dos personas que fallecieron en el aparatoso vuelco ocurrido la madrugada de este miércoles en la ruta 27, en Santa Ana.

Las víctimas son un hombre de apellido McDonald, de 38 años, y una mujer de apellido Zúñiga, de 41 años.

Le puede interesar: (VIDEO) Así fue el brutal accidente que dejó dos fallecidos en Ruta 27



Dos personas más resultaron heridas

En el accidente también resultaron heridas una mujer de apellido Valverde, de 37 años, y un hombre de apellido McDonald, de 40 años. Ambos fueron trasladados en condición crítica a un centro médico.

Accidente provocó largas presas

El vuelco ocurrió a eso de las 3:20 a. m., en el kilómetro 10 de la ruta 27, cerca del río Corrogres, en Santa Ana, en sentido San José-Caldera.

En apariencia, el vehículo se salió de la vía, chocó contra una señal de tránsito y dio múltiples vueltas antes de quedar detenido sobre la carretera.

El accidente obligó a reducir el paso a un solo carril y generó importantes congestionamientos para quienes se dirigían hacia el Pacífico.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.