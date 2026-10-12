Accidente provoca largas presas en la General Cañas

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Un accidente provoca largas presas en la Autopista General Cañas. Video que compartió la página Waze Costa Rica muestra cómo se encuentra el sitio actualmente.

Hecho se dio en las cercanías del C3 Cariarí Corporate Center, sentido San José-Alajuela.

Accidente en la General Cañas

Según la información disponible, se presentó la colisión entre un vehículo liviano y un camión. El video muestra que por el momento no hay presencia de oficiales de tránsito en el sitio.

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Paso se mantiene denso

Por el momento, hay una larga fila, para pasar por el carril de adentro. Piden precaución a los conductores y paciencia, en caso de pasar por este lugar.

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