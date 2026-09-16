Accidente provoca kilométricas presas en la General Cañas

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Un accidente de tránsito provoca kilométricas presas en la General Cañas durante la mañana de este miércoles.

El percance ocurrió debajo del paso a desnivel del Monumento al Agua, en el sentido que comunica San José con Alajuela.

De acuerdo con los reportes de varios usuarios de la vía, la colisión entre un carro liviano y un vehículo pesado mantiene una importante afectación en el tránsito.

La gran cantidad de vehículos que circulan por este sector ha provocado que la congestión se extienda por varios kilómetros.

Presas llegan hasta La Sabana

Conductores que transitan por la zona reportan que las presas en la General Cañas llegan hasta sectores cercanos a La Sabana.

La situación complica el desplazamiento de quienes utilizan esta importante carretera para ingresar o salir de San José durante las primeras horas del día.

FOTOS DEL INCIDENTE

Además, los usuarios advierten sobre fuertes congestionamientos en diferentes puntos de la Circunvalación Norte.

El accidente también genera afectación para quienes buscan incorporarse a otras rutas desde la General Cañas.

(VIDEO) ASÍ FUE EL MOMENTO DEL INCIDENTE

Video cortesía Comunidad Waze Costa Rica

Conductores enfrentan fuerte congestionamiento

La recomendación para los conductores es tomar precauciones y considerar el aumento en los tiempos de traslado mientras se atiende el accidente.

Hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre personas afectadas por la colisión.

Noticias en desarrollo.

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