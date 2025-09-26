Un aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana de este viernes en Río Segundo de Alajuela, sobre la ruta 1, frente al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

El choque involucró un autobús, una buseta, dos vehículos livianos y una motocicleta, con un total de 25 personas afectadas, según el reporte del mando. De ellas, 8 presentan lesiones y se encuentran en valoración médica, pendiente de más información.

La Cruz Roja Costarricense movilizó seis ambulancias, entre unidades básicas y avanzadas, para atender a los pacientes en el lugar.

Las autoridades recomiendan precaución a los conductores debido al fuerte congestionamiento vial mientras continúa la atención de la emergencia.