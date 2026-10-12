(VIDEO) Mujer con bebé estuvo al borde de la muerte por imprudencia en carretera

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que una mujer que caminaba con un bebé estuvo a centímetros de ser atropellada por un vehículo, luego de una maniobra brusca provocada por una aparente imprudencia vial.

El incidente ocurrió este lunes, pasadas la 1:00 p. m., en una esquina de La Ribera de Belén, frente al restaurante El Cangrejo Rojo.

Conductor evitó una colisión

En las imágenes se observa cómo un vehículo se incorpora de manera repentina en la vía, lo que obliga al conductor de otro carro a girar bruscamente para evitar una colisión.

La maniobra hizo que el segundo automóvil pasara a escasos centímetros de la mujer y el menor, quienes se encontraban en la esquina de la acera.

Mujer y bebé salieron ilesos

Por fortuna, ambos lograron salir ilesos de la situación, que pudo terminar en una tragedia.

El video ha generado preocupación por los riesgos que representan las imprudencias al volante, especialmente en zonas donde transitan peatones.

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