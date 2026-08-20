Video: Así fue el accidente que dejó a motociclista muerto en Circunvalación

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que un motociclista sufrió un aparatoso accidente en Circunvalación, a la altura de las inmediaciones del Parque de La Paz, en San José, donde perdió la vida.

Habría perdido el control tras contestar una llamada

Según las versiones preliminares de las autoridades, el motociclista regresaba de compartir una cena con la familia de su novia cuando, aparentemente, recibió una llamada telefónica.

Al parecer, al contestar el teléfono perdió el control de la motocicleta e impactó contra el muro de concreto que divide los carriles de la carretera.

Accidente ocurrió cerca de las 11 de la noche

Tras el impacto, el motociclista cayó sobre la vía y fue declarado sin vida en el lugar.

El accidente ocurrió cerca de las 11 de la noche y obligó a las autoridades a regular el paso por Circunvalación mientras atendían la emergencia.

Las circunstancias exactas del accidente se mantienen bajo investigación.

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