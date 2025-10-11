Un hombre que viajaba en una bicicleta con motor murió tras colisionar de frente contra un automóvil. El accidente ocurrió cerca de las 3:00 a. m. de este sábado en la entrada a la comunidad de El Molino de Jiménez, en Pococí.

Cierre de vía y largas presas

La víctima transportaba frutas en una carreta adaptada a la bicicleta. El impacto fue tan fuerte que el cuerpo salió despedido y quedó a unos 100 metros del vehículo. Durante el levantamiento del cuerpo, la ruta principal a Limón fue cerrada, generando presas de hasta 5 kilómetros, según reportes viales.

Una persona herida

Otro hombre resultó herido de gravedad y fue trasladado de emergencia al Hospital de Guápiles. La víctima mortal tenía aproximadamente 40 años.