Violento accidente deja un menor muerto

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Un adolescente de 16 años, identificado como Jeremy, falleció la madrugada de este lunes luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito en Santa Cruz de Guanacaste.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El menor viajaba junto a una joven de 17 años en una motocicleta cuando, por razones que se investigan, perdieron el control y se salieron de la vía.

La motocicleta terminó impactando contra un paredón, provocando que ambos adolescentes resultaran heridos.

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¿Qué pasó con los adolescentes?

Al llegar al sitio, los paramédicos de la Cruz Roja declararon al joven de 16 años sin vida.

La adolescente de 17 años fue trasladada en condición estable a la Clínica de Santa Cruz para recibir atención médica.

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