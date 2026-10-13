Hombre sufre grave accidente en su trabajo

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Un hombre sufrió un grave accidente laboral la tarde de este martes en San Rafael de Oreamuno, en Cartago, luego de tocar un cable de alta tensión mientras trabajaba en un techo.

Según la información preliminar, el trabajador recibió una descarga eléctrica que le provocó quemaduras en sus extremidades superiores e inferiores.

Además, los cuerpos de emergencia lo reportaron inconsciente en el sitio.

Cruz Roja trasladó al hombre en condición crítica

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia con una unidad de soporte avanzado.

Los cruzrojistas valoraron al hombre y lo trasladaron en condición crítica al Hospital Max Peralta, en Cartago.

El incidente ocurrió en el sector de San Rafael de Oreamuno y fue reportado a las autoridades de emergencia a las 12:06 p. m.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del accidente ni sobre la evolución del estado de salud del trabajador.

La información se mantiene en desarrollo.

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