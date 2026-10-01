Accidente frente a mercado deja dos personas críticas

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Dos hombres resultaron en condición crítica luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaban labores cerca del Mercado Municipal de Cartago.

El hecho ocurrió este jueves, alrededor de las 3:10 p. m., según informó la Cruz Roja Costarricense ante varias personas que transitaban por la zona.

Emergencia ocurrió cerca del mercado

Los socorristas recibieron la alerta y se desplazaron hasta las inmediaciones del Mercado Municipal de Cartago.

En el sitio encontraron a los dos hombres afectados por la descarga eléctrica. Los cruzrojistas coordinaron el rescate con otras instituciones de primera respuesta.

Los equipos trabajaron para estabilizar a ambos pacientes antes de trasladarlos a un centro médico.

Trasladados en condición crítica

Los dos hombres fueron llevados a un centro médico en condición crítica.



Allí recibirían atención especializada debido a las lesiones provocadas por la descarga eléctrica.

Las autoridades no brindaron, de momento, mayores detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente en horas de la tarde.

La coordinación entre los cuerpos de emergencia permitió atender rápidamente a los afectados y realizar su traslado para recibir atención médica.

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