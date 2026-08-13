Accidente entre bus y camión provoca largas presas

Un accidente de tránsito entre un bus y un camión a unos metros de la Pozuelo, genera importantes presas en el sentido La Uruca-Heredia.

¿Qué pasó?

Imagen tomada de Waze Costa Rica.

Según imágenes mostradas por la página Waze Costa Rica, se trataría de una colisión. Dicho accidente estaría provocando congestionamiento vial, que afecta la zona de La Uruca.

Tráfico lento por accidente

Ante el incidente, se le pide paciencia a los conductores que transitan por el sitio.

Imagen del estado actual de la ruta, según la aplicación Waze.

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