Accidente deja un fallecido y un paciente en condición crítica

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Un accidente en horas de la madrugada de este 20 de octubre terminó con la muerte de una persona y dejó un paciente en condición crítica.

Hecho ocurrió en Gravilias de Desamparados.

¿Cómo se dio el accidente?

Según el reporte preliminar de la Cruz Roja, se presentó la colisión entre una motocicleta y un vehículo liviano.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, encontraron a una de las víctimas sin signos vitales.

Traslado

En el caso del paciente herido, se trasladó hacia el Hospital San Juan de Dios.

De momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no se ha referido al incidente.

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