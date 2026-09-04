Accidente deja un fallecido en vía pública

La Cruz Roja confirmó, mediante un reporte preliminar, la muerte de un motociclista tras un accidente de tránsito, en el sector de la radial entre Santa Ana y Belén, a unos 200 metros del puente del Virilla.

¿Qué pasó?

Se dio la colisión entre una motocicleta y un vehículo.

Fallecido tras accidente

A la llegada de los cuerpos de emergencia, se confirmó la muerte de un masculino adulto.

Imágenes de la escena

Se reporta paso denso en el sitio. Precaución para los conductores.

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