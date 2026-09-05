Accidente deja un fallecido en la General Cañas

Un accidente dejó un fallecido la mañana de este 5 de setiembre en la Autopista General Cañas, sentido San José-Alajuela. El hecho ocurrió cerca de las instalaciones de Repretel.

Detalles

Según el reporte preliminar de la Cruz Roja, se habría presentado la colisión entre una moto y autobús.

Accidente deja un fallecido en la Autopista General Cañas

A la llegada de los cuerpos de emergencia, se confirmó la muerte de un masculino sin signos vitales.

Información en desarrollo.

Imagen tomada de : Waze Costa Rica.

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