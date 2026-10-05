Accidente deja persona atrapada y genera largas presas en la General Cañas

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Una persona quedó atrapada dentro de un vehículo que sufrió un accidente y terminó volcado sobre la vía pública la mañana de este lunes en la General Cañas, en San José.
De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos, el reporte ingresó a las 5:32 a. m., en el sector de Uruca, sobre la General Cañas, en sentido hacia Alajuela.
El vehículo se salió de la vía y quedó atravesado entre la carretera y una zona verde. Bomberos desplazó una unidad para atender la emergencia y confirmó que una persona quedó atrapada.
El accidente provoca largas presas en el sector, mientras los cuerpos de emergencia trabajan para liberar a la persona y atender la situación.
Le puede interesar: ¿Quiere trabajar en la Cruz Roja? Abren vacante de empleo en el país
Autoridades recomiendan tomar previsiones y salir con tiempo para evitar atrasos por congestionamientos.