Accidente deja persona atrapada y genera largas presas en la General Cañas

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Una persona quedó atrapada dentro de un vehículo que sufrió un accidente y terminó volcado sobre la vía pública la mañana de este lunes en la General Cañas, en San José.

¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos, el reporte ingresó a las 5:32 a. m., en el sector de Uruca, sobre la General Cañas, en sentido hacia Alajuela.

El vehículo se salió de la vía y quedó atravesado entre la carretera y una zona verde. Bomberos desplazó una unidad para atender la emergencia y confirmó que una persona quedó atrapada.

El accidente provoca largas presas en el sector, mientras los cuerpos de emergencia trabajan para liberar a la persona y atender la situación.

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Autoridades recomiendan tomar previsiones y salir con tiempo para evitar atrasos por congestionamientos.