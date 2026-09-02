Accidente de tránsito provoca traslado crítico en Pavas

La Cruz Roja Costarricense informó sobre un accidente de tránsito entre una motocicleta y un vehículo durante la madrugada.

Según la versión preliminar, tras el impacto, el hombre que viajaba en la motocicleta quedó politraumatizado y en condición crítica.

Este suceso requirió una unidad básica y un traslado al Hospital San Juan de Dios. No obstante, las autoridades aún no informan sobre el estado actual del herido.

El accidente ocurrió a eso de las 2:43 a. m. de este miércoles 2 de septiembre, en el sector de Pavas, San José.

Actualmente, el país registra 392 muertes en carretera. De estas, al menos 197 corresponden a motociclistas.

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Por: Camila Rosales Méndez

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