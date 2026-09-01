Accidente de tránsito provoca caos vial

Un accidente de tránsito registrado en la Ruta 1, General Cañas, provoca paso denso en dirección hacia San José.

La colisión ocurrió sobre el puente Alfredo González Flores y, según el reporte, involucró a un vehículo y una motocicleta la tarde de este martes 1 de septiembre.

Accidente ocurrió sobre el puente Alfredo González Flores

El percance se presentó en uno de los puntos de alto tránsito de la General Cañas, específicamente sobre el puente Alfredo González Flores.

Tras la colisión, el paso en dirección hacia San José se encuentra denso, por lo que los conductores que circulan por la zona enfrentan demoras y gran cantidad de congestionamiento vial.

Conductores deben tomar precauciones

Las personas que se desplazan hacia San José deben tomar precauciones y considerar el congestionamiento generado por el accidente de tránsito.

De momento, no se cuenta con información confirmada sobre personas heridas ni sobre las circunstancias que provocaron la colisión entre el vehículo y la motocicleta.

Se recomienda a los conductores mantener la atención en carretera y reducir la velocidad al acercarse al sector afectado.

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