Un accidente de tránsito provoca largas presas en la Autopista General Cañas. Por el momento no hay paso en el sentido San José-Alajuela.

¿Qué pasó en la General Cañas?

Al parecer, se dio una colisión múltiple en las cercanías del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Según imágenes recientes, compartidas por el medio Waze Costa Rica, el paso se mantiene cerrado.

Imágenes del medio: Waze Costa Rica.

Precaución

Se pide a los conductores que transitan por el sitio tener paciencia, ante la atención del accidente.

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