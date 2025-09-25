Se reporta un accidente de tránsito que dejó un fallecido en el sector de El Coyol de Alajuela, Ruta 1, sentido Alajuela-San Ramón.

Hechos

Se trataría de una colisión múltiple. Estaría involucrada una motocicleta, un camión y una buseta.

Congestión vehícular

Reportan un tráfico importante para los conductores que van hacia San Ramón.

Anteción del incidente

Policía de tránsito se encuentra en el sitio, a la espera de la llegada del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para el respectivo levantamiento del cuerpo.

Información en desarrollo.