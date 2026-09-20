Accidente de tránsito deja dos fallecidos en carretera

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Un accidente de tránsito que se presentó este 19 de setiembre en horas de la noche, dejó dos fallecidos en el sector de Cariari, Pococí, Limón.
Según el reporte de la Cruz Roja, se dio la colisión entre un vehículo y una motocicleta. A la llegada de los cuerpos de emergencia, se atendió a una femenina y un masculino, ambos sin signos vitales en el lugar.
Por el momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), no se ha referido al accidente.
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