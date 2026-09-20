Accidente de tránsito deja dos fallecidos en carretera

Fecha de publicación: 19 de September de 2026

Fecha de modificación: 19 de September de 2026

Un accidente de tránsito que se presentó este 19 de setiembre en horas de la noche, dejó dos fallecidos en el sector de Cariari, Pococí, Limón.

Accidente que dejó dos fallecidos: ¿qué pasó?

Según el reporte de la Cruz Roja, se dio la colisión entre un vehículo y una motocicleta. A la llegada de los cuerpos de emergencia, se atendió a una femenina y un masculino, ambos sin signos vitales en el lugar.

¿Se sabe la identidad de las víctimas?

Por el momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), no se ha referido al accidente.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.