Accidente de tránsito deja a una persona en condición crítica

Un hombre de 39 años quedó en condición crítica luego de sufrir un accidente de tránsito en el sector de Artola, en Sardinal de Carrillo, Guanacaste.

El incidente ocurrió tras la colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta, según la información preliminar de la atención de emergencia.

Hombre trasladado en condición crítica

Los cuerpos de emergencia atendieron al hombre de 39 años en el lugar del accidente.

Debido a la gravedad de su condición, los socorristas realizaron su traslado de emergencia al Hospital de Liberia, donde recibió atención médica.

Hasta el momento, no se han informado mayores detalles sobre las lesiones que sufrió el hombre ni sobre las circunstancias que provocaron la colisión.

Una unidad básica atendió la emergencia, de acuerdo con la información suministrada sobre el incidente.



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