Un accidente de tránsito dejó a un motociclista sin vida en vía pública, según confirmación de Cruz Roja en su reporte preliminar.

¿Dónde se dio el accidente?

En el sector de Oriental, Cartago.

¿Cuál fue el accidente?

Se dio la colisión de un vehículo liviano y una motocicleta.

Motociclista fallecido

A la llegada de las autoridades, se confirma al conductor de la moto, de unos 40 años, se encuentra sin signos vitales.

Información en desarrollo.

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Imagen con fines ilustrativos.