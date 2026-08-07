Accidente de tránsito deja a mujer en condición crítica

Una mujer de 29 años quedó en condición crítica luego de sufrir un accidente de tránsito durante la tarde de este viernes en el sector de Frailes, en Desamparados.

Según el reporte preliminar de atención, el hecho ocurrió cerca de las 3:30pm donde involucró la colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta.

Mujer sufrió politraumatismos tras el choque

Los cuerpos de emergencia atendieron a la femenina, quien resultó con politraumatismos críticos producto del impacto.

Tras recibir la valoración inicial, los equipos de atención trasladaron a la mujer al Hospital Max Peralta, donde quedó bajo atención médica.

Emergencia fue atendida en Frailes de Desamparados

Al sitio se desplazó una unidad básica de atención para brindar asistencia a la víctima tras el accidente de tránsito.

De momento, las autoridades no han informado las causas que provocaron la colisión entre el vehículo liviano y la motocicleta.

Autoridades investigan el incidente

El caso quedó bajo seguimiento para determinar cómo ocurrió el choque y las circunstancias que llevaron a que la mujer resultara gravemente herida.

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