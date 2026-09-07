Accidente de tránsito colapsa la General Cañas

Un accidente de tránsito provoca largas filas este lunes en la Ruta 1, General Cañas, en dirección hacia Alajuela.

¿Qué fue lo que pasó?

El hecho ocurrió en las cercanías del puente Alfredo González Flores, sobre el río Virilla, donde un vehículo liviano se salió de la vía y terminó en una cuneta.

La situación afecta el tránsito en uno de los principales accesos hacia Alajuela y genera una importante congestión en la zona.

Actualmente, el paso permanece regulado, mientras se atiende el incidente y se realizan las labores necesarias para retirar el vehículo de la vía.

Se recomienda a los conductores tomar precauciones al transitar por este sector y considerar el congestionamiento antes de desplazarse hacia Alajuela.

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