Accidente provoca grandes presas y deja una persona herida

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Un accidente ocurrido hace pocos minutos provoca largas presas en la carretera General Cañas, en sentido Alajuela-San José.

El percance se registró frente al Centro de Convenciones y generó una importante afectación al tránsito en este sector.

Dos vehículos chocaron en la vía

Según la información preliminar, al menos dos vehículos chocaron mientras circulaban por esta importante carretera.

El impacto obligó a los conductores a reducir la velocidad y provocó una larga fila de vehículos en dirección hacia San José.

Los cuerpos de emergencia se desplazaron hasta el lugar para atender el accidente y valorar a las personas involucradas.

Una persona fue valorada

Al menos una persona recibió valoración por parte de los equipos de respuesta que llegaron al sitio.

Por el momento, no han trascendido mayores detalles sobre la condición de la persona atendida.

Las autoridades mantienen la atención de la emergencia en el lugar.

Además, se recomienda a los conductores tomar precauciones si deben transitar por la carretera General Cañas, debido a la afectación que registra el tránsito.

La situación permanece en desarrollo y se espera más información sobre el accidente y las labores de atención.

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