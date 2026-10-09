Accidente con un bus deja un hombre muerto

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Un hombre murió tras un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este viernes en Venecia de San Carlos, en la Zona Norte, donde una motocicleta colisionó contra un bus.

Cruz Roja atendió la emergencia del bus

La emergencia fue reportada a las 5:52 a. m. La Cruz Roja Costarricense atendió al motociclista, quien presentaba múltiples lesiones y fue trasladado en condición crítica al Hospital de San Carlos.

¿Cómo ocurrió la colisión?

De momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el choque entre la motocicleta y el autobús.

La emergencia fue atendida por una unidad de soporte básico de la Cruz Roja.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.