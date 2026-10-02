Siete personas terminan heridas tras choque entre backhoe y un carro

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Siete personas resultaron heridas luego de una colisión entre un vehículo liviano y un backhoe ocurrida la mañana de este viernes en la Ruta 1, en Liberia, Guanacaste.

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Choque contra backhoe deja pacientes en el hospital

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, inicialmente se informó sobre cinco personas en condición crítica sobre la vía.

Tras la valoración de los pacientes, los socorristas contabilizaron siete personas heridas: dos en condición crítica, tres en condición urgente y dos en condición estable.

Trasladados al Hospital de Liberia

Los siete pacientes fueron trasladados al Hospital de Liberia para recibir atención médica.

La emergencia fue atendida inicialmente por tres recursos básicos de la Cruz Roja. Posteriormente, las autoridades reportaron la situación como controlada.

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