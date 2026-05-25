Fatal accidente aéreo deja un muerto cerca de centro educativo

La mañana de este lunes se reportó un accidente aéreo cerca de un centro educativo en Puerto Viejo de Sarapiquí, luego de que una avioneta fumigadora se precipitara a tierra, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

De acuerdo con el reporte inicial de la Benemérita, unidades de emergencia fueron despachadas hacia la escena tras recibir la alerta sobre la caída de la aeronave en una zona cercana a un centro educativo.

Cruz Roja confirma muerte tras caída de avioneta

Minutos después del reporte, la Cruz Roja Costarricense confirmó que un hombre murió en el lugar producto del accidente aéreo.

Por el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni las causas que provocaron la caída de la avioneta fumigadora.

Los cuerpos de emergencia mantienen la atención de la escena mientras se coordina con otras autoridades para realizar las diligencias correspondientes.

Accidente ocurrió en Puerto Viejo de Sarapiquí

El accidente se registró en el sector de Puerto Viejo de Sarapiquí, donde vecinos alertaron sobre la caída de la aeronave.

Las autoridades ahora deberán investigar qué provocó la precipitación a tierra de la avioneta y si existieron factores mecánicos, humanos o climáticos relacionados con el incidente.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes.