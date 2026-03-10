Accesorios para facilitar el cuidado de su mascota

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El representante de “Perritos Costa Rica”, Jorge Víquez, visitó el programa para mostrar una variedad de accesorios diseñados para mejorar la calidad de vida de perros y gatos.

Destacó los juguetes interactivos donde se pueden esconder croquetas para que los perros, especialmente aquellos con ansiedad o mucha energía, tengan que jugar y mover el juguete para obtener su comida. “Esto les ayuda a gastar esa energía y reducir el estrés”, explicó.

También presentó los comederos lentos, ideales para perros que comen muy rápido y sufren de ansiedad, ya que los obliga a procesar los alimentos de manera más pausada.

Estos productos buscan evitar problemas de comportamiento y proteger los muebles del hogar.