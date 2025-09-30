Cruz Roja reportó la muerte de un hombre con heridas de arma en las cercanías del Estadio Ricardo Saprissa, San Juan de Tibás.

Vecinos alertaron por el sonido de varias detonaciones a eso de las 5:00 a.m.

¿Dónde se dio?

En las afueras de un local comercial.

¿Quiénes lo atacaron?

Al parecer el ataque lo propinaron dos personas que iban en motocicleta. A la llegada de Cruz Roja, atienden a la víctima y la reportan sin signos vitales.

¿Hay autoridades en la escena?

Sí, hay custodia policial en el lugar.

El Organismo de Investigación Judicial ya tomó la escena. Por el momento examinan el cuerpo y el lugar.