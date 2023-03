Al no saber cuál era cada uno debido a su increíble parecido, la madre decidió tomar una drástica decisión. "Me gané el premio a la madre del año", escribió en Twitter.

Una joven madre de 24 años que acaba de dar a luz a sus gemelos hace poco más de un mes contó vía Twitter su particular historia: tuvo que acudir a la Policía para determinar la identidad de sus gemelos por medio de sus huellas digitales, ya que no lograba identificar quién es quién.

“Mañana tengo que ir a la Policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál, el premio a la madre del año me gané”, escribió la usuaria de Twitter.

Sofía Rodríguez, la mamá de los bebés de 45 días de vida, compartió imágenes de los pequeños en las que detalló que “hoy los logro diferenciar por la vacuna, pero no sé cuál es cuál y necesito saberlo para seguir sus historias clínicas“.

“Seguimos sin saber quién es quien”

Posteriormente, la madre, quien es profesora de Educación Física, contó lo que sucedió una vez que acudió a la comisaría en búsqueda de una solución.

“Le sacamos las huellas, pero no figuran en el sistema. Seguimos sin saber quién es quien”, confesó, debido al increíble parecido de los bebés.

La respuesta de los usuarios no se hizo esperar. La publicación ha obtenido casi 200.000 ‘me gusta’ y más de 4.000 tweets citados.

La siguiente revelación ocurrió cuando publicó otra foto, en la que se veía que uno de los bebés tiene dos pinchazos en el brazo.

“Parece que le pusieron la vacuna dos veces al mismo. Y le están haciendo todos los estudios y no le ponen nombre porque no sabemos cuál es”, contó la madre de los gemelos.

Mientras algunos internautas tomaron la particular situación con humor, otros expresaron su preocupación. “Esto no es gracioso, no les pueden poner dos veces la misma vacuna, son bebitos”, comentó una usuaria.