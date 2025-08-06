Lo que comienza como una oportunidad laboral soñada, puede convertirse en una pesadilla: promesas de empleo con altos salarios, viajes cubiertos y contratos llamativos, son muchas veces las primeras señales de alerta de una posible red de trata de personas.

En Costa Rica recientemente se desarticuló una red criminal vinculada al Tren de Aragua, que captaba mujeres, principalmente extranjeras con atractivas ofertas de empleo y así muchas redes enganchan a sus víctimas.

“Estas estructuras tienen un discurso muy bien planificado, practicado, donde incluso a veces se presentan como agencias que permiten ayudar a las personas a trabajar o inclusive como agencias de turismo. En algunos casos tienen un discurso bastante convencedor“, dijo Karen Jiménez, de Ciencias Policiales de la UNED.

¿Cómo indentificar que una oferta laboral es falsa?

En este delito silencioso, el perfil de la mayoría de las víctimas responden a un patrón, buscar poblaciones que estén en necesidades sociales graves.

Las redes de trata evolucionan y ahora se convierten en opciones de trabajo ‘legítimas’.