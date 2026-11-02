Abuelo narra los últimos momentos de vida de niño que murió en violenta balacera

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

A pocas horas de la violenta balacera que dejó tres fallecidos en el sector de Llanos de Santa Lucía, las autoridades lograron detener a cinco personas sospechosas del crimen.

La captura se hizo cerca del sector de Paraíso de Cartago.

Víctimas mortales

Los fallecidos son dos hombres adultos y un niño de 13 años, quien fue víctima colateral del tiroteo. Noticias Repretel habló con el abuelo del menor de edad y narró sus últimos momentos de vida.

“Él estaba con la mamá y el papá, entonces les dice que si le da permiso de ir a comprarse un copo y en eso se va para donde estaba el señor que vende los copos y se quedó hablando con los muchachos que estaban en el carro y ahí fue cuando pasó eso”, comentó Carlos Moya, abuelo del niño llamado Dereck.

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Posterior a eso, lo montaron a un vehículo particular y lo trasladaron al Hospital Max Peralta. Cuando llegaron al centro médico, poco había qué hacer para salvarle la vida.

¿Cómo era el niño que falleció producto de la balacera?

Según su abuelo, era una persona muy alegre y con gran iniciativa para participar en distintas actividades. Niño era conocido en la comunidad y suponen que antes de su muerte se quedó hablando con las otras víctimas de la balacera.