Abuelo narra los últimos momentos de vida de niño que murió en violenta balacera

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A pocas horas de la violenta balacera que dejó tres fallecidos en el sector de Llanos de Santa Lucía, las autoridades lograron detener a cinco personas sospechosas del crimen.
La captura se hizo cerca del sector de Paraíso de Cartago.
Los fallecidos son dos hombres adultos y un niño de 13 años, quien fue víctima colateral del tiroteo. Noticias Repretel habló con el abuelo del menor de edad y narró sus últimos momentos de vida.
“Él estaba con la mamá y el papá, entonces les dice que si le da permiso de ir a comprarse un copo y en eso se va para donde estaba el señor que vende los copos y se quedó hablando con los muchachos que estaban en el carro y ahí fue cuando pasó eso”, comentó Carlos Moya, abuelo del niño llamado Dereck.
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Posterior a eso, lo montaron a un vehículo particular y lo trasladaron al Hospital Max Peralta. Cuando llegaron al centro médico, poco había qué hacer para salvarle la vida.
Según su abuelo, era una persona muy alegre y con gran iniciativa para participar en distintas actividades. Niño era conocido en la comunidad y suponen que antes de su muerte se quedó hablando con las otras víctimas de la balacera.