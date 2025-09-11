La explosión de un camión cisterna que generó una enorme bola de fuego dejó al menos cinco personas fallecidas en México. Pero, entre las historias de los sobrevivientes, está la de una abuelita y su nieta.
Hechos
Un camión cisterna que transportaba gas explotó en una concurrida autopista y se convirtió en una bola de fuego. El conductor sigue internado en estado crítico, según los medios locales.
Más de 57 personas resultaron heridas.
Acto heróico
Al parecer, la abuela de la menor usó su cuerpo como escudo para proteger a la niña de las llamas.
Tras alejarse de la zona afectada, la policía auxilió a la mujer, tomó a la menor y la llevó a un centro médico.
Ahora, Alicia Matías Teodoro cuenta con quemaduras en el 98% de su cuerpo y se encuentra en terapia intensiva.
"Por favor, hagan todo lo que está en sus posibilidades para salvar a mi mamá, no le tocaba estar ahí", dijo entre lágrimas la hija de Alicia, al diario Milenio.
Salud de la niña
Se encuentra en buen estado de salud. Tiene quemaduras en su cara, brazos y piernas.
Con información de: Milenio, El Universal.