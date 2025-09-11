La explosión de un camión cisterna que generó una enorme bola de fuego dejó al menos cinco personas fallecidas en México. Pero, entre las historias de los sobrevivientes, está la de una abuelita y su nieta.

Hechos

Un camión cisterna que transportaba gas explotó en una concurrida autopista y se convirtió en una bola de fuego. El conductor sigue internado en estado crítico, según los medios locales.

Más de 57 personas resultaron heridas.

Acto heróico

Al parecer, la abuela de la menor usó su cuerpo como escudo para proteger a la niña de las llamas.

La imagen que conmovió a #México



Abuelita protegió con su cuerpo a su nieta tras la explosión de pipa en #Iztapalapa en la #CDMX sin importar sufrir quemaduras de tercer grado. Policía las ve y lleva a lugar seguro con la menor de dos años en brazos.



La mujer se llama Alicia… pic.twitter.com/zMFHpilq0w — Corresponsal Mx (@Noticias_CM) September 11, 2025

Tras alejarse de la zona afectada, la policía auxilió a la mujer, tomó a la menor y la llevó a un centro médico.

Ahora, Alicia Matías Teodoro cuenta con quemaduras en el 98% de su cuerpo y se encuentra en terapia intensiva.

"Por favor, hagan todo lo que está en sus posibilidades para salvar a mi mamá, no le tocaba estar ahí", dijo entre lágrimas la hija de Alicia, al diario Milenio.

Salud de la niña

Se encuentra en buen estado de salud. Tiene quemaduras en su cara, brazos y piernas.

▶️ “Por favor hagan todo para salvar a mi mamá, no le tocaba estar ahí”: hija de la señora Alicia Matías Teodoro, mujer que cubrió con su cuerpo y salvó a bebé de 2 años de explosión de pipa en Iztapalapa, habla sobre la salud de su madre



📹 Lauro Galicia para MILENIO pic.twitter.com/sSi0d7lHOU — Milenio (@Milenio) September 11, 2025

Con información de: Milenio, El Universal.